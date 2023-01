Covid, allarme variante Kraken: la mutazione di Omicron super contagiosa bussa in Europa

Si chiama XBB.1.5 e sta crescendo rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. Ma è già stata ribattezzata Kraken, come il leggendario mostro marino con gli enormi tentacoli. Perché come il mostro, questa mutazione della prima sottovariante di Omicron XBB nota come Gryphon fa paura. L'organizzazione mondiale della sanità l'ha già etichettata come «la sottovariante più trasmissibile mai rilevata». Il suo potenziale infettivo è altissimo: un contagiato è in grado di infettare almeno altre 15 persone. Inoltre, secondo la relazione dell'Oms, la sottovariante XBB.1.5 ha un altissimo potenziale immunoevasivo: significa che è in grado di aggirare gli anticorpi prodotti da guarigione o vaccino. E quindi nessuno è al sicuro.

La variante Kraken in Europa



Negli Stati Uniti è già allerta Kraken: la mutazione individuata per la prima volta a New York lo scorso ottobre si è rapidamente diffusa in tutto il Paese. Nella prima decade di dicembre era responsabile del 4,3% dei contagi, la vigilia di Natale era all'11,5%, ora è salita al 27,6% e tallona la sotto-variante BQ.1.1, che per ora resta ancora dominante con il 34,4% delle infezioni.



Allarme nuova ondata Covid



Finora le varianti di Omicron non hanno mai dimostrato un cambiamento nella gravità della malattia. E per ora non ci sono prove che Kraken causi una malattia più grave rispetto ad altre varianti. Ma l'allarme sta nella sua capacità di scatenare una nuova ondata, grazie alla sua capacità di diffondersi e di bucare anche l'immunità acquisita con precedenti infezioni e vaccinazioni.

