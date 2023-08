Cheems, morto il cane diventato un meme: lo shiba inu aveva 12 anni. Il triste messaggio di addio

di Redazione web

Cheems era diventato famoso in tutto il mondo dopo che i suoi padroni avevano postato una foto sui social diventata virale a causa della buffa espressione del cane. Lo shiba inu, il cui vero nome era Ball Ball, è morto a 12 anni e a dare il triste annuncio sono proprio i suoi proprietari che, nel profilo Instagram del cagnolone, hanno pubblicato un post molto triste che ha raccolto milioni di like e collezionato altrettanti commenti.

La vicenda

Ball Ball, meglio conosciuto come Cheems, si è spento a 12 anni perché, da tempo, combatteva contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. I suoi padroni, in un post Instagram dove raccolgono varie foto del loro amico a quattro zampe, hanno scritto: «Ball Ball si è addormentato venerdì mattina durante il suo ultimo intervento di toracentesi. Inizialmente, volevamo organizzargli la chemioterapia o un altro possibile trattamento dopo questa operazione, ma ora è troppo tardi. Non siate tristi, per favore, ricordate la gioia che Balltze ha portato nel mondo. Uno Shiba Inu con una faccia tonda e sorridente che unito tutti, ha aiutato molte persone durante la pandemia e ha portato molta gioia a tanti di voi.

Cheems e il suo meme

Il meme di Cheems è nato dopo che la foto postata dai suoi padroni ha cominciato a fare il giro dei social. Nonostante, si chiamasse Ball Ball, gli è, poi, stato affibbiato il soprannome Cheems perché uno dei meme iniziali vedeve protagonista l'animale che fissava dei cheesburger e, in inglese, cheems è proprio il diminutivo del gustoso panino.

