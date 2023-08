«Che animale è?», il post su Facebook è un mistero. L'ipotesi choc: «È un Chupacabra»

Un post sui social network sta scatenando la curiosità e la fantasia di tantissimi utenti di tutto il mondo. Una donna ha fotografato nel giardino di casa sua un animale non ben identificato e da quel momento le sue foto sono diventate virali.

«Che animale è?» chiede ai suoi amici su Facebook la donna che mai si sarebbe aspettata di scatenare una vera e propria discussione social giunta fino oltre oceano. Nessuno, infatti, sembra avere la risposta e, allora, qualcuno ha avanzato l'ipotesi choc...

Il "Chupacabra"

Le foto di Tina Kahling hanno dato vita a un vero e proprio mistero. Lo strano animale a quattro zampe è stato avvistato a Hill Country Village, in Texas negli Stati Uniti, e adesso in tanti credono si possa trattare del misterioso Chupacabra: la mitica bestia che uccide le capre per bere il loro sangue.

Un giallo social che sta appassionando milioni di persone e che è finito anche sui giornali statunitensi.

Il mammifero, infatti, ha una coda lunga e grandi orecchie dritte ed è riuscito a sbalordire sia gli utenti del web che gli esperti di animali statunitensi. Nessuno sembra in grado di capire di che animale si tratti.

«Ero dentro casa e ho guardato dalla finestra, in giardino, e ho visto quello strano animale a cui non sapevo dare un'identità. Così ho deciso di condividere la foto su Facebook per farmi aiutare, non pensavo di scatenare questo clamore», ha rivelato la donna al Daily Mail. Sì, perché la notizia è rimbalzata fino alla Gran Bretagna e, adesso, sta diventando virale anche qui da noi. Nessuno sa di che animale si tratti e l'ipotesi avanzata da qualcuno ha davvero dell'incredibile.

L'ipotesi social

Un utente, tra i pimi a ipotizzare che si tratti di un avvistamento fuori dal comune, ha commentato con sicurezza: «È chiaramente un chupacabra» e in tanti hanno confermato. «È chiaramente un Chupacabra, non assomiglia per niente a un coyote», scrive un altro.

Ma anche gli esperti di animali sono rimasti confusi. La direttrice dello zoo di San Antonio, ad esempio, non sa darsi una spiegazione: «A primo impatto sembra un coyote, ma poi guardando meglio ha le dimensioni di un cane randagio e con quel manto è impossibile che si tratti di un cane... sono sbalordita non ho idea di che animale sia», ha confessato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 19:18

