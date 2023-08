Ladri entrano in una casa e lanciano il gatto dal balcone. «Intralciava il furto dell'appartamento»

di Redazione web

Il povero gatto protagonista della vicenda abitava nel quartiere Cederna, a Monza, in cui, negli ultimi giorni, dei ladri hanno visitato un appartamento diverso volte in via Vasari.

A intralciare il furto, pare fosse proprio il gatto che, secondo le segnalazioni dei residenti, sarebe stato lanciato dai ladri. Ritrovato il corpicino nel cortile del palazzo e il furto è stato messo a segno.

Le raccomandazioni

Soltanto pochi giornoi fa, l’assessore alla Sicurezza del comune di Monza, Ambrogio Moccia ha raccomandato massima allerta ai cittadini: «La sicurezza non va in vacanza, non giratevi dall’altra parte se notate qualcosa di strano o di sospetto. Avvertite subito le forze dell’ordine per la vostra sicurezza e per quella dei vostri vicini».

