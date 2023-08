Bambini salvano un cane in difficoltà, il sindaco li applaude: «Siete il frutto della buona educazione»

di Redazione web

Una buona notizia arriva dalla provincia Foggia dove un cane è stato salvato da un gruppo di bambini nel comune di Carapelle. I ragazzini, mentre giocavano in piazza hanno notato il cucciolo e le sue pessime condizioni e lo hanno tratto in salvo con l'aiuto di alcuni passanti allertati alla vista dell'animale.

Il sindaco: «Esempio di educazione».

Cani bagnini eroi al mare in Calabria: salvano due cuginetti di 8 e 9 anni in difficoltà tra le onde

Dogsitter attaccata da otto cani, uno la azzanna alla gola e la uccide. Il dramma di Natasha: «Erano la sua passione»

Sensibilità: civiltà a Foggia

I bambini giocavano nella piazza centrale del borgo quando hanno notato un cane, meticcio e somigliante a un Golden Retriever, quasi privo di sensi, probabilmente vittima di una serie di maltrattamenti e abusi. Hanno allertato alcuni passanti nelle vicinanze, i quali hanno successivamente contattato la Protezione civile, dotata di un’ambulanza veterinaria.

I complimenti del sindaco

«Il seme della buona educazione e della sensibilità dei nostri bambini li ha portati a soccorrere un cane in difficoltà - ha scritto il sindaco di Carapelle -. Hanno chiesto aiuto ad adulti che li hanno ascoltati ed aiutati a trovare una soluzione. Gli adulti hanno potuto allertare i volontari della protezione civile CISA con la quale le nostre istituzioni sono fiere di collaborare. Si è potuto usufruire di un'ambulanza veterinaria, della quale Carapelle si è dotata già da tempo, idonea a portare il cane in salvo. Ci sono stati, oggi, i messaggi con alcuni genitori dei bambini, commossi ed orgogliosi, e l'emozione di sapere che una famiglia ha già adottato il cane. Nulla mai avviene per caso. C'è tanta bellezza e tanto lavoro a Carapelle. Ed il seme genera il frutto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA