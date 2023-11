X Factor, Il Solito Dandy canta "Giulia" di Gianni Togni. Gli spettatori lo promuovono: «Bravissimo»

Secondo Live Show con grande tensione, a X Factor 2023: i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan accesissimi fin da subito nel prendere posizione in difesa dei propri artisti; una conduttrice, Francesca Michielin, abile nel tenere le fila di tutto e a guidare la serata; un ripescaggio, con gli Astromare ora ufficialmente in gara (nella squadra di Morgan) dopo aver avuto la meglio rispetto ad Anna Castiglia; un nuovo concorrente che ha dovuto lasciare il palco a fine serata, la 18enne della provincia di Latina ASIA.

X Factor, Morgan e Francesca Michielin ad alta tensione: «Volevo parlarti sopra per il gusto di farlo». La risposta stizzita

X Factor, gli Astromare battono Anna Castiglia e vengono ripescati. Morgan (che li avrà in squadra) non la prende bene

L'esibizione de Il Solito Dandy

Eclettico e malinconico, il Solito Dandy, nome d’arte di Francesco Longobardi, ha portato sul palco dell’X Factor Arena – nel secondo Live Show di X Factor 2023, ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – la sua personale versione di “Giulia” di Gianni Togni, facendola coesistere nel finale addirittura con "Around The World” dei Daft Punk.

Credit: Immagini concesse da Sky

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA