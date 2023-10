X Factor 2023, Francesca Michielin lancia un messaggio di pace in trasmissione

Freschissima, energica, spettacolare. È stata Francesca Michielin ad aprire il primo Live di X Factor 2023 - ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – con un opening ad alto tasso di pop su un medley di hit irresisitbili: “Flowers” (Miley Cyrus), “Vampire” (Oliva Rodrigo) e “Dance The Night” (Dua Lipa).

Il messaggio di pace

Un medley che si è concluso lanciando anche un messaggio di pace a tutto schermo: Make art not war. X Factor 2023 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:54

