Giorgia Meloni arriva a Kiev dopo 10 ore di treno nel secondo anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina

La premier Giorgia Meloni è infine giunta a Kiev, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa, per una visita ufficiale, la seconda da capo del governo dopo quella dello scorso febbraio. Nelle prossime ore la leader di Fdi presiederà dalla capitale ucraina il primo G7 sotto presidenza italiana, al quale parteciperà in collegamento anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

A bordo di un treno partito dalla stazione di Przemysl, nel sud-est della Polonia, e dopo oltre 10 ore di viaggio a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino, Meloni è giunta nella capitale ucraina insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Presenti anche il premier belga Alexander De Croo (il Belgio ha la presidenza di turno dell'Ue), ed il primo ministro canadese, Justin Trudeau.

Le parole di Giorgia Meloni

«Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA