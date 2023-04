Due tonnellate di cocaina sequestrate in mare aperto a Catania: valgono 400 milioni di euro

Maxi sequestro di cocaina in mare aperto: due tonnellate di cocaina - che al dettaglio avrebbe fruttato qualcosa come 400 milioni di euro -, sono state sequestrate dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania in azione assieme a finanzieri del gruppo aeronavale di Messina.

Sequestro in mare: recuperate 2 tonnellate di cocaina

La droga è stata rinvenuta in mare al largo delle coste orientali della Sicilia: i finanzieri hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. L'imballaggio ha evitato infiltrazioni d'acqua in modo da preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo dell'inabissamento.

I 2mila chili di polvere bianca erano conservati sotto la luce del sole, ma lontano da occhi indiscreti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 09:19

