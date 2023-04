«Sono seguito dalla mafia, ho bisogno di soldi»: ma aveva solo fumato marijuana, 24enne nei guai

Ha seminato il panico in un hotel di Ancona. È entrato dichiarando di essere seguito dalla mafia, senza documenti e chiedendo ripetutamente soldi. E le receptionist hanno subito lanciato l'allarme alla polizia, perché disturbate dalla presenza di un 24enne molesto che continuava a chiedere incessantemente denaro. Così, l'intervento degli agenti, ha rivelato il vero motivo...

«Seguito dalla mafia», ma aveva solo fumato

Il protagonista della vicenda - avvenuta nella serata dello scorso mercoledì 12 aprile - è un 24enne italiano in stata psicofisico alterato, alla vista della polizia ha confermato di aver perso i documenti e di essere seguito da associazioni mafiose senza tuttavia riuscire a fornire ulteriori delucidazioni.

L'uomo aveva con sé della marijuana (di cui aveva fatto uso). Dal successivo controllo è stato trovato nel suo trolley un ulteriore quantitativo di marijuana in una busta. La sostanza, comprensiva della piccola quantità consegnata spontaneamente e di quella rinvenuta nello zaino, era del peso lordo complessivo di 26,8 grammi. È così scattata la sanzione per la detenzione della sostanza stupefacente (poi sequestrata) per uso personale.

