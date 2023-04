Bambina di un anno ingerisce droga: trovate tracce di marijuana, i genitori non danno spiegazioni

di Redazione web

A Palermo si indaga sul caso di una bambina di un anno arrivata in pronto soccorso accompagnata dai genitori in seguito a un malore: le analisi effettuate all'ospedale dei Bambini hanno rivelato che la piccola aveva ingerito marijuana. Curata dai medici, la bimba non è in pericolo di vita.

Le indagini

I genitori della bambina non hanno saputo spiegare la presenza di cannabinoidi. La loro casa è stata perquisita e ora indaga la polizia insieme alla procura per i minorenni. Lo scorso febbraio sono stati due i casi di bimbi intossicati dalla droga arrivati nello stesso ospedale palermitano.

