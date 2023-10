Disney compie 100 anni: il nuovo corto per l'anniversario è “Once Upon A Studio”

La magia non ha davvero età e a dimostrarlo, in un compleanno davvero speciale, è Disney che spegne le sue prime 100 candeline. Esattamente nel giorno del centesimo compleanno di Disney, esce il nuovo cortometraggio originale Walt Disney Animation Studios dal titolo ‘Once Upon a Studio’. Andiamo a scopire di cosa si tratta.

Cent’anni di favole Disney da Biancaneve a Star Wars

Once Upon A Studio

Nella pellicola, il pubblico ritrovava alcuni dei personaggi iconici della casa di produzione che si riuniscono per uno scatto di gruppo eccezionale proprio il 100° anniversario Disney. Sono ben 543 i personaggi provenienti da oltre 85 lungometraggi e cortometraggi Disney – eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni - che si danno appuntamento per un compleanno da ricordare.

Tutto ricomincia da lui, il primo personaggio di Walt Disney, Topolino, che intraprenderà un'interessante chicchierata con il suo creatore e insieme attraverseranno questo secolo appena compiuto fatto di magia e sogni che si avverano. Credits Ufficio Stampa



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 21:49

