Saul Nanni, amore vip per l'ex star di "Alex&co": la fidanzata è figlia di due attori famosissimi

di redazione web

Saul Nanni, ex star della serie Alex&co., in onda qualche anno fa su Disney Channel e che ha lanciato la carriera dello stesso Saul e dei suoi colleghi Eleonora Gaggero, Federico Russo e Beatrice Vendramin, ha di recente postato una foto sui social che ha mandato i fan in estasi.

Una romantica barca su un mare azzurrissimo e un romantico bacio sulla guancia, ritraggono l'attore con la sua nuova ragazza con i commenti che sono schizzati alle stelle. Ma di chi si tratta?

La fortunata ragazza in questione è la modella e attrice Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e dell' attore francese Vincent Cassel. L'attrice si troverebbe in Italia per recitare nel film di Netflix "Il Gattopardo" ed è proprio sul set che sarebbe nato questo giovane amore. Saul Nanni interpreterà Tancredi (nipote del principe di Salina), e Deva avrà il ruolo di Angelica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 19:49

