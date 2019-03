Exodus, l'applicazione che ha spiato migliaia di italiani: indagini in tutta Italia

Attacchi informatici in aumento: nessuno di noi è al sicuro

Maxi indagine della, sul caso di migliaia o forse milioni di italiani intercettati, da un software spia chiamato, programmato per idallaattualmente scomparsa dal web., che tradotto vuol dire esodo ovvero trasferire tutti i dati, conversazioni telefoniche comprese su un altro dispositivo remoto da cui è possibile ascoltare lecaptate dal microfono del cellulare, azionare da remoto la videocamera del telefonino e riprendere abusivamente tutto quello che sta davanti l' obiettivo econ tutti i dati salvati. Il software in questione, brevettato per utilizzo investigativo come unè unoche sarebbe stato utilizzato tra il 2016 e l'inizio di quest'anno.Sono sono stati i ricercatori della società no profitche hanno realizzato un lungo report pubblicato dal sitonel quale si parla di. Una spy story dai contorni del giallo, ancora tutta da chiarire e sulla quale stanno indagando i magistrati partenopei, che hanno aperto un fascicolo perchè la prima individuazione del malware è stata denunciata nel capoluogo campano. La procura ha delegato le indagini aiIl, vuole vederci chiaro e nei prossimi giorni chiederà informazioni al«È un fatto gravissimo - dice- su cui c'è grande preoccupazione. Faremo i dovuti approfondimenti per quanto concerne le nostre competenze, poiché la vicenda presenta contorni ancora assai incerti ed è indispensabile chiarirne l'esatta dinamica». A spiegare cosa è accaduto sono gli stessi ricercatori, che hanno avvisato. «Abbiamo identificato copie di uno spyware sconosciuto che sono state caricate con successo sulpiù volte nel corso di oltre due anni. Queste applicazioni sono normalmente rimaste disponibili per mesi».Dal canto suo la società californiana ha rimosso le app malevole sfuggite al controllo sicurezza e ha promesso di «rilevare meglio le future varianti di queste applicazioni», ma non ha voluto far sapere il numero totale di vittime, spiegando che si tratta di meno di un migliaio, tutte italiane. Alcuni esperti hanno poi riferito ache l'operazione potrebbe aver colpito vittime innocenti «dal momento che lo spyware sembrerebbe essere difettoso e mal direzionato», oltre che «illegale». Le prove raccolte daindicherebbero che il software spia è stato sviluppato dache - come riferisce “” - avrebbe vinto un bando della polizia di Stato per lo sviluppo di “un sistema di intercettazione passiva e attiva”. Un indizio curioso che indica l'origine si troverebbe in due stringhe di codice:. Ma “la vera pistola fumante”, sottolineano gli esperti, sarebbe il server di comando e controllo usato da diverse app trovate sulper rimandare agli operatori del malware i dati esfiltrati. Secondo i ricercatori il server condividerebbe il certificato web “TLS” (quello che garantisce l'identità di un sito) con altri server che appartengono ai servizi delle videocamere di sorveglianza di. Ma la società calabrese, sembra essersi volatilizzata almeno dalla rete.Digitando sul web il nomecompare la scritta “notfound” mentre sulla paginadella società appare la dicitura “questo contenuto non è al momento disponibile”. Il softwarecome quelle per ricevere promozioni da operatori telefonici o migliorare le performance del dispositivo. Una volta installato agiva in due fasi. Nella prima raccoglieva informazioni base per identificare il dispositivo infetto, come il codice Imiei che consente di identificare in maniera univoca un telefono. Nella fase due prendeva il controllo del telefono con intercettazioni ambientali, cronologia dei browser, geolocalizzazione, i log di “, le. Secondo i ricercatori, inoltre, poiché il malware non è stato programmato per usare la crittografia, che rende segrete le informazioni, qualunque malintenzionato connesso alla stessa rete wifi del dispositivo infettato poteva hackerarlo. La parola ora passa agli investigatori, che dovranno chiarire cosa è accaduto ma soprattutto scoprire chi e perchè, dall' altro capo dell' etere captava e spiava gli ignari utenti che venivano intercettati e monitorati.