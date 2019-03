Polizia contro lo spaccio di droga nelle periferie romane: cinquantuno pusher in manette

GOMORRA AL QUARTACCIO

San Basilio, la gente scende in strada e fa barricate per difendere i pusher

La droga cambia piazza: dopo il blitz contro i Casamonica, la "Mala" si sposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scacco matto della polizia nellefiniti in manette.sintetiche smerciate sulla pubblica via. Un fenomeno preoccupante che la polizia contrasta con tutte le forze. E' il bilancio dei servizi antidroga disposti questa settimana dalnelle zone dove si concentra maggiormente il fenomeno della vendita di droga al dettaglio su strada. ().Le zone interessate, oltre ai quartieri più caldi comedove ilgestisce gran parte del mercato degli stupefacenti,dove recentemente gli uomini del commissariato diretti da Tiziana Lorenzo hanno messo a segno un'operazione antidroga che ha disarticolato un'organizzazione criminale composta da venti persone al cui verice operava una donna.Tra il, enclavi di 'operano le famiglie deiArresti anche al, dove nella zona dici sono otto piazze dei spaccio ed alla, feudo del clan sinti dei. Fermi, sequestri e perquisizioni anche al centro nelle zone di competenza deiLa maggior parte degli spacciatori sono stati sorpresi dai agenti, in flagrante mentre erano smerciavano la droga.Tutti gli spacciatori finiti in manette, dovranno rispondere del reato didi sostanza stupefacente.Gli ultimi tre pusher a finire in manette sono romani tutti diciannovenni fermati, durante una operazione di polizia giudiziaria, nel quartieredagli agenti dalla