.Aggressione a colpi di mannaia ad Ostia: forse un regolamento di conti

Un regolamento di conti maturato nel contesto della criminalità di strada e probabilmente legato allo spaccio di droga o questioni di malaffare alla base del tetato omicidio a colpo di accetta avvenuto ieri pomeriggio in. Un testimone che ha assistito a parte dell' litigio finito poi ad accettate, ha chiamato il carabinieri per segnalare un' anziano riverso a terra in una pozza di sangue. L'uomo, Claudio Beltrando, di 60 anni, è subito risultato in gravissime condizioni a causa di numerose e profonde ferite al volto e nella parte superiore del corpo che la mannaia da macellaio gli aveva provocato.insieme a quelli del, intervenuti sulla scena del crimine, dopo aver soccorso il sessant' enne, durante il sopralluogo hanno ritrovato l' arma del delitto. Una mannaia sporca di sangue, che era stata abbandonata nelle vicinanze. In brete tempo i detective hanno ricostruito che la vittima, residente nella zona era stata aggredita da quattro uomini che si erano fuggiti direzione del porto turistico. Durante le ricerche del gruppo di malviventi, nei pressi di, hanno fermato un uomo in stato di agitazione, somigliante con la descrizione fornita dai testimoni di uno degli aggressori. Al volto ed alle mani presentava alcune ferite da taglio profonde di cui non è stato in grado di chiarirne la causa. I carabinieri, avendolo identificato quale uno degli aggressori, lo hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio.L' uomo unanni di origine cilena residente ad Ostia, è stato medicato all'di Ostia dove è piantonato dai militari. Intanto per le strade di Ostia è in corso una caccia all' uomo per individuare i complici del cileno nell'efferata aggressione. La vittima è stata trasportata in codice rosso presso, in prognosi riservata ed in pericolo di vita.