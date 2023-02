Inter, Lukaku-Barella: nessuna multa per la lite in campo. Confronto tra Inzaghi e la società

di Alessio Agnelli

MILANO - Inter, nessun campanello d'allarme: società e squadra con Inzaghi, condonati pure Barella e Lukaku. Dopo 48 ore di analisi, tecnica e comportamentale, dalle parti di Appiano la parola d'ordine è andare oltre. Oltre Genova e il deludente 0-0 di Marassi, che ha portato a 15 punti il distacco dal Napoli capolista e a 3 sole lunghezze il vantaggio sulle terze in classifica.

E oltre Nick e Big Rom, amici-nemici nel posticipo di lunedì sera, con un litigio dai toni accesi e senza filtri davanti a milioni di spettatori. Martedì, come di consuetudine nel day-after di ogni gara, Simone Inzaghi ha analizzato con i giocatori i 90 minuti di Genova, insistendo soprattutto sui concetti di maggiore cattiveria e concretezza in zona-gol (specie nella prima mezzora di gioco, con la Samp all'angolo), ma assolvendo la squadra per la grande mole di azioni ed occasioni (25 conclusioni, anche se solo 5 nello specchio) prodotte, segnale di un gruppo in salute.

Ieri, invece, il confronto tra allenatore e società (rappresentata da Marotta, Ausilio e Baccin) alla Pinetina, utile per ribadire unità d'intenti e focalizzare l'attenzione su Udinese (sabato, a San Siro) e Porto (mercoledì, nell'andata degli ottavi di Champions League del Meazza), prossimi avversari in agenda. Nonché affrontare e chiudere la querelle tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku, già strigliati da Inzaghi negli spogliatoi di Marassi e il giorno dopo ad Appiano. Per i due litiganti, già riappacificati dopo i primi 45 minuti di Genova, nessuna multa in arrivo e condono totale da parte di tecnico e dirigenza.

Contro l'Udinese, l'obiettivo sarà incrementare il minutaggio e il tasso di incidenza di Big Rom, nell'arco dei 90 minuti, con un'altra chance da titolare prima della sfida di Champions coi Dragões. A rischio per l'impegno con i friulani, invece, Robin Gosens, sostituito per un affaticamento all'adduttore destro a Marassi e in forte dubbio (tra oggi e domani la doppia decisione di staff sanitario e tecnico sul tedesco) per sabato. Quindi Joaquin Correa, fuori da due settimane (per una distrazione al muscolo semimembranoso della coscia destra) e a parte anche ieri. Contro l'Udinese quasi out, qualche chance per il Porto.

