Sampdoria-Inter, lite in campo Lukaku-Barella: «Basta, non si fa così!». Volano insulti

Battibecco in campo tra l'attaccante belga dell'Inter Lukaku e il compagno Barella dopo un controllo di palla fallito da Big Rom. A Marassi, Sampdoria-Inter è sullo 0-0 e al 38' del primo tempo Lukaku sbaglia un controllo e Barella se la prende, lamentandosi dell'errore del belga, sbracciando vistosamente.

Lite in campo tra calciatori dell'Inter

L'ex Chelsea non ci sta e sbotta a muso duro: «Basta! Basta! Non si fa così» si legge dal labiale per quanto si è visto in tv, oltre ad altre parole che somigliano a un pesante insulto.

IL TABELLINO

Sampdoria- Inter 0-0 in un match della 22/a giornata di Serie A.

Sampdoria (3-1-4-2): Audero, Murillo, Nuytinck, Amione, Winks, Zanoli (40' st Paoletti), Cuisance (13' st Sabiri), Djuricic (27' st Rincon) , Augello, Gabbiadini (27' st Murru), Lammers (40' st Quagliarella). (22 Turk, 30 Ravaglia, 26 Ilkhan, 28 Yepes, 38 Ivanovic, 31 Malagrida, 99 Rodriguez). All. Stankovic

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (22' st Dumfries) , Barella (22' st Brozovic) , Calhanoglu, Mkhitaryan (44' st Carboni), Gosens (1' st Dimarco), Lukaku (22' st Dzeko), Lautaro. (1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 33 D'Ambrosio, 46 Zanotti, 95 Bastoni, 14 Asllani, 12 Bellanova). All. S.Inzaghi

Arbitro Maresca di Napoli

Angoli: 6 a 3 per l'Inter Recupero: 1' e 5'

Ammoniti: Nuytinck, Lautaro, Amione e Lammers per gioco scorretto.

Spettatori: Abbonati 14.593, mini abbonamenti 158 e paganti 6982.

