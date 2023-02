Lisa Boattin e Linda Sembrant, coming out per San Valentino: «Amore nato grazie alla Juve»

Dopo il coming out di Jakub Jankto, ecco un'altra coppia che rivela la propria omosessualità. Una coppia non solo in campo, ma anche nella vita. La svedese Linda Sembrant e l'italiana Lisa Boattin, difensori della Juventus Women, attraverso un video, pubblicato sui canali ufficiali social della società bianconera, hanno svelato la loro relazione. Il video fa parte della campagna 'Storie di Un Grande Amore', in cui tre coppie per la festa degli innamorati raccontano la loro esperienza di coppia e di juventinità.

Leggi anche > Jankto: «Ciao, sono omosessuale e non voglio più nascondermi». Coming out dell'ex calciatore di serie A

Le storie d'amore

Le altre coppie coinvolte nella campagna per San Valentino: Manuel Locatelli, centrocampista bianconero, e Thessa Lacovich, Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women e Marco Borgese, da poco diventato collaboratore dell'Under 17 femminile.

«Grazie al calcio»

«La nostra relazione è iniziata grazie alla Juventus - dice nel video Boattin -. È grazie al calcio se ci siamo incontrate». «La Juve è speciale, perché mi ha portato ad incontrarla», afferma Sembrant e subito Lisa aggiunge guardandola dolcemente: «Mi ha portata da te. Penso che ognuno debba sentirsi libero di essere quello che è. Io voglio sentirmi bene con me stessa ed essere felice». Linda ricorda: «Nel mio secondo anno alla Juve abbiamo fatto un campionato bellissimo e poi mi sono fatta male al ginocchio. La squadra ha alzato la coppa nel momento in cui io ero in un letto d'ospedale, pronta ad essere operata. Lisa mi ha mandato una foto, con la coppa e la mia maglia in mano, ed è stato speciale, perché io ero lì con lei con lo spirito». Interviene Boattin: «Per me era un momento speciale, perché avevamo vinto lo scudetto, ed ero triste, perché sapevo che lei stava entrando in sala operatoria».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA