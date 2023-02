Sampdoria-Inter 0-0, le pagelle: Lukaku-Lautaro, serata da dimenticare

di Alessio Agnelli

L'Inter non va oltre lo 0-0 allo stadio Marassi contro la Sampdoria: il Napoli ringrazia e così ora vola a +15 punti in vetta alla serie A.

LE PAGELLE NERAZZURRE

ONANA 6 Flemmatico. Intercetta una telefonata di Cuisance dalla distanza, poi disinnesca una girata di tacco di Lammers dall’area piccola senza nemmeno scomporsi.

SKRINIAR 7 Dopo il derby da separato in casa, l’incrocio da ex con la Samp, impeccabile, come sempre. Lammers gli sbatte contro, Djuricic fa la stessa fine. Respingente.

DE VRIJ 6 Nuova chance al centro della difesa. Con Lammers rischia solo alla mezzora, facendosi bruciare di tacco, poi gli prende le misure.

ACERBI 6 Schierato da braccetto di sinistra al posto di Bastoni. Se la vede con Gabbiadini, presidiando la sua zona di competenza senza sbavature a referto. Così così la fase offensiva.

DARMIAN 7 I n uno stato di forma strepitoso. In inserimento è un pendolino lanciato, puntuale al traversone e in assistenza (3 cross al bacio per Lautaro, 2 volte, e Dimarco). Sicuro dietro. (21’ st Dumfries 5: col freno a mano)

BARELLA 6,5 Recuperi-palla di tacco, moto perpetuo, tanta quantità e qualità in appoggio. A Marassi sfodera tutto il repertorio, ma anche un eccesso di nervosismo. (21’ st Brozovic 5,5: sotto ritmo)

CALHANOGLU 7 Regista e primo cecchino dalla distanza. Ci prova tre volte da fuori, sfiorando il bersaglio grosso in due occasioni e impegnando Audero al terzo tentativo. Ultimo a mollare.

MKHITARYAN 6,5 Esperienza e sagacia tattica, sbaglia il minimo sindacale e salva su Djuricic in chiusura difensiva. (90’ Carboni ng)

GOSENS 5 Timido, impacciato, quasi un corpo estraneo. In fase offensiva gioca a nascondino, senza mai trovare la linea di fondo. Dietro in sofferenza con Zanoli. (1’ st Dimarco 6,5: subito a spron battuto e pericoloso al tiro in 2 occasioni)

LUKAKU 5 Le premesse sembrano da vecchio Big Rom, tutto fisico e muscoli, con una chance pronti, via. Poi il prosieguo, all’insegna del nuovo status e dei soliti errori in appoggio e sotto porta. Involuto. (21’ st Dzeko 6: prezioso nel gioco di sponda)

LAUTARO 5 Tanta garra e lavoro sporco. Ha un’occasione in avvio e non la sfrutta, poi va… col liscio su un appoggio a botta sicura di Darmian e scompare.

INZAGHI 5,5 Fallisce l’allungo sulle terze in classifica, lasciando altri 2 punti per strada a Marassi. Rivedibili anche i cambi di Darmian e Barella, tra i più ispirati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 23:11

