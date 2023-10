Wanna Marchi dietro le quinte a Belve con Francesca Fagnani stronca Raoul Bova: «Per carità!». E su Emanuele Filiberto...

di Redazione web

Wanna Marchi è stata indirettamente protagonista dell'ultima puntata di Belve, dove Francesca Fagnani ha ospitato la figlia, Stefania Nobile. La mamma non ha potuto non accompagnare la figlia per questa intervista così attesa e importante. Durante la puntata, andata in onda martedì 10 ottobre, la regina delle televendite è rimasta dietro le quinte, guardando la figlia tirare fuori gli artigli davanti alle domande pungenti della padrona di casa. Subito dopo la fine della puntata, tuttavia, Wanna Marchi ha raggiunto le due protagoniste e si è lasciata andare a qualche commento sugli ospiti precedenti, tra cui Raoul Bova ed Emanuele Filiberto.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato Wanna Marchi quando pensava di non essere ripresa.

Wanna Marchi a ruota libera

Wanna Marchi si è lasciata andare a delle indiscrezioni durante l'ultima puntata di Belve, quando, a intervista terminata, pensava che le telecamere non stessero più ripredendo e che quindi fosse un fuori onda.

«L’attore non mi è piaciuto. Raoul Bova? Per carità! Sai chi mi è piaciuto tanto e che vorrei conoscere? Emanuele Filiberto di Savoia...», ha rivelato a Francesca Fagnani durante il fuori onda, che ormai è diventato uno dei momenti più attesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 12:45

