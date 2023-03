Vittorio Sgarbi a Domenica In con le figlie, la battuta (uscita male) a Evelina: «Quelle nate nel 2000 sono tutte tr**e». È bufera

di Redazione web gossip

«Ho fatto tre figli con donne di 34 anni, ma la mia idea è che una ragazza abbia l’intelligenza di fare un figlio tra i 18 e i 20 anni. Poi, quando ne ha 35, si libera del marito! Se invece fa i figli troppo avanti, diventa una vecchietta, una befana». Non si smentisce mai Vittorio Sgarbi. In occasione della festa del papà il critico d'arte è ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare del suo ruolo di padre. E lo fa a modo suo, facendo più volte sorridere la conduttrice, e imbarazzandola anche. «Cercherei di evitare di diventare nonno… Le mie figlie potrebbero diventare lesbiche! D’altronde, oggi non c’è niente di brutto in questo, è tutto fluido».

Vittorio Sgarbi a Domenica In, l'intervista con le figlie

Nel 1988 Vittorio Sgarbi diventa padre per la prima volta di Carlo, nato dall’unione con l’ex moglie Patrizia Brenner stilista scomparsa nel 2002. Con il primogenito, il politico e volto televisivo non ha avuto nessun tipo di rapporto, al di fuori di quello economico (il critico ha sostenuto con assegni mensili il figlio), tanto che il ragazzo ha scelto di mantenere il cognome della madre. Poi c'è Alba (classe 1998) è nata da una relazione con una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che il politico incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì; trascorsero solo una notte insieme perché la donna era già sposata ma quella che doveva essere solo una notte d’amore rese Sgarbi padre per la prima volta. Evelina (classe 1999) è la seconda figlia di Vittorio Sgarbi, in merito alla sua nascita il noto critico d’arte raccontò in televisione: «L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me».

Il ruolo di padre-non-padre di Sgarbi

«Non sono un padre, sono un genitore. Io non sono un padre che da ordini e i miei figli sono cresciuti bene perché sono liberi». Evelina e Alba sono le figlie del critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi e domenica 19 marzo 2023 saranno ospiti insieme al padre a Domenica In. In occasione della festa del papà, Mara Venier ha intervistato le due ragazze e ha chiesto loro come è il rapporto con il padre.

«È un papà dolce e sempre presenze. Sono orgogliosa di essere sua figlia» dice Alba. le fa eco Evelina: «fa tanta scena ma quando c'è bisogno c'è». Poi Mara Venier fa un quiz a Sgarbi per sapere quanto conosce le figlie.

La gaffe

Quando è nata Evelina? Silenzio in studio. «Non ho idea delle date, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono il regalo. Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date! Però fanno ancora tempo a entrare in convento, piuttosto che trovare quei maschiacci inutili… Fate quello che volete, a me basta non sapere niente!», ha detto il critico d’arte.». Così il critico si rivolge alla più piccola: «Tu di che anno sei? 1999, vero?». La ragazza, imbarazzata, replica: «No, sono del 2000…». A quel punto, il politico ha concluso: «Sei del 2000? Devi stare attenta, allora…». Così Sgarbi racconta, senza filtri, il pensiero che una sua ex assistente condivideva insieme a lui. In particolare, l’ospite ha asserito: «C’era una mia assistente che diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr*ie!». Al rientro dalla pubblicità Mara venier dice all'ospite la pioggia di critiche che sono arrivate dopo la sua "battuta", e lui risponde: «Chiedo scusa, non era una battuta mia».

