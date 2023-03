Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli: «Ciccione di me**a». La risposta rabbiosa dello chef VIDEO

di Redazione web

Una domenica che difficilmente dimenticherà Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato e volto noto della tv soprattutto in qualità di giudice di Masterchef, che domenica è andato allo stadio di Torino insieme alla famiglia per tifare Napoli, la sua squadra del cuore.

Torino-Napoli, i cori contro Cannavacciuolo

Cannavacciuolo ha colto l'occasione per tifare da vicino gli idoli di sempre e anche per passare un po' di tempo in famiglia per celebrare la festa del papà: peccato, però, che per larga parte del match il noto chef di Vico Equense sia stato insultato dai tifosi di casa presenti sotto la sua tribuna. Sono volati pesanti insulti personali, immortalati in diversi video che sono poi stati pubblicati sui social. Si va da "Cuoco di me**a" a "Ciccione di m***a", il tutto sotto agli occhi dei suoi bambini.

La reazione dello chef

Lo chef - che da anni ormai è di casa a Torino vista la presenza del suo rinomato bistrot in città - non si è nascosto, anzi ha risposto ai cori prendendosi gioco dei tifosi granata e rivolgendosi direttamente ai (pochi) responsabili invitandoli a confrontarsi direttamente: «Venite qua», dice con gesti e parole. A fine gara, poi, lo scatto con il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

