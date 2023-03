Jerry Calà e il malore, no-vax scatenati: «Colpa del vaccino». E lui (appena operato) risponde così

di Redazione Web

Dopo il malore di due sere fa, l'operazione e la paura, Jerry Calà sembra stare meglio: «È un leone, vuole tornare subito sul set», ha fatto sapere il suo manager. Ma come spesso accade, sui social si sono scatenati i soliti commenti di haters e no-vax, che hanno subito puntato il dito, come causa del malore improvviso che ha sofferto, contro il solito colpevole: il vaccino contro il Covid-19.

Jerry Calà e il vaccino Covid

Tra i tantissimi messaggi di vicinanza ad uno degli attori più amati del cinema italiano, c'è anche qualcuno che ha inondato i profili social di Calà di insulti, insinuando che la causa dell'infarto che ha colpito l'attore sia il vaccino per il Covid. In passato era stato lui stesso ad esporsi per la campagna del vaccino Covid, con tanto di apparizioni pubbliche insieme al virologo Fabrizio Pregliasco. Questa mattina Jerry, che è già stato spostato dalla terapia intensiva, ha replicato agli haters: «Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio».

Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. — Jerry Cala' Official (@JerryCala) March 19, 2023

