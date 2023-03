Pio e Amedeo, imbarazzo a Verissimo con Silvia Toffanin: «Ti va se...»

di Redazione web

Esilaranti e irriverenti, Pio e Amedeo hanno divertito il pubblico di Verissimo. E soprattutto, hanno messo in imbarazzo Silvia Toffanin. Il duo comico pugliese è intervenuto per presentare ufficialmente la nuova edizione di «Felicissima sera – All inclusive», che debutterà venerdì 24 marzo 2023. Dalla Toffanin, hanno svelato gli ospiti della prima serata, per poi spiazzare completamente la conduttrice: «Ci manca un nome boom per aprire la nuova edizione… Siccome noi veniamo spesso da te a Verissimo, che ne dici se per una volta vieni tu a casa nostra?».

L'invito

Rivolgendosi a lei, i comici hanno detto: «Ti invitiamo ufficialmente alla prima puntata di ‘Felicissima Sera – All inclusive’. Il sogno è parlare un po’ di te, perché avremmo tante cose da chiederti… Tipo… Come dorme il presidente? Col pantaloncino, col pigiama a rombi? Chi va a buttare l’immondizia tra voi due?». Per poi incalzare ulteriormente: «Quante cose ti dobbiamo chiedere… Ti domanderemo se hai mai fatto sc*rreggine, come va l’intimità con Pier Silvio! Tornando a casa parte la passione? La gente vuole sapere!». Tra una risata e l'altra, poi, Silvia ha accettato l'invito e quindi non resta che attendere il 24 marzo.

