Samantha De Grenet a Verissimo con ​Elenoire Casalegno che rivela: «Sono fidanzata, ma l'ho tenuto nascosto»

Ospiti a Verissimo del salotto di Silvia Toffanin, Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet hanno raccontato la loro amicizia, che resiste da quasi trent’anni. E, ironicamente, sottolineano di non essersi mai sottratte un fidanzato. La loro vita privata procede bene e, in primis mettono l'amore per i loro figli. «A 23 anni - racconta Elenoire Casalegno - avevo il desiderio di avere mia figlia Swami Anaclerio e sono stata molto contenta. Abbiamo un rapporto conflittuale, la osservo e vedo delle grandi differenze. Grazie a lei ho imparato ad accettare le persone che hanno opinioni e pensieri diversi dai miei».

Il ruolo di madre

Anche Samantha De Grenet parla del figlio, Brando, che sta per compiere 18 anni: «Se fosse per me, mi piacerebbe diventare nonna. Certo, se penso a mio figlio padre così giovane, direi adesso no. Come suocera sarò perfetta, ma solo se la partner di Brando mi piacerà!». Casalegno, al contrario, non si vede però nei panni di suocera e, scherzando, commenta: «Me ne sto in disparte, però ho consigliato a Swami di cercarsi bravi ragazzi, che la rispettino».

L'amore

Dal ruolo di madre al ruolo di amiche, Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet hanno spiegato che l’amicizia è come l’amore, un lungo percorso in cui si cammina insieme. Samantha De Grenet si è sposata due volte con Luca Barbato (ed Elenoire Casalegno le ha fatto da testimone). Al contrario, Casalegna rivendica la necessità di amare e di essere amata dalla persone che ha accanto: «La persona che Elenoire ha accanto in questo momento è una di quelle persone che danno serenità sin dal primo sguardo. L’ha conquistata piano piano». Questo ha fatto capire che Elenoire Casalegno è fidanzata con un uomo da circa un anno: «L’esperienza insegna, l’ho tenuto nascosto! Sono diventata fuuuurba! Non sono contraria ai matrimoni degli altri, per quanto mi riguarda, mai dire mai».

