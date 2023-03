Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzamento scatena gli haters: body shaming sui social

Il Grande Fratello Vip per Antonino Spinalbese è già finito e con quello anche la storia «d'amore» che aveva fatto sognare il pubblico. Ginevra Lamborghini, infatti, è solo un lontano ricordo. Adesso nella vita, al di fuori delle telecamere, per l'ex hair stylist esiste solo Carolina Stramare. I paparazzi li hanno «pizzicati» insieme, scatenando le ire dei fan, dei famosi sostenitori dei #GinTonic, trasformando la simpatia per Antonino in un vero e proprio odio social.

Pioggia di insulti

Antonino Spinalbese pensava di essere tornato alla sua vita tranquilla e serena, ma il gossip sta rendendo il suo ritorno alla normalità un vero e proprio inferno. Dopo essere stato paparazzato in compagnia dell'ex Miss Italia 2019, i tanti fan che era riuscito a conquistare con la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, adesso non lo mollano un istante. Sotto i suoi post su Instagram sono sempre più costanti e insistenti i commenti pieni d'odio. Il motivo? Gli italiani non sembrano aver perdonato ad Antonino le sue belle parole nei confronti di Ginevra che poi, però, si sono rivelate non veritiere. «L'importante è non farsi del male» disse in diretta televisiva, di fianco ad Alfonso Signorini, Ginevra Lamborghini e l'ex di Belen Rodriguez (senza esitare un attimo) rispose: «Quello mai, ti giuro». Tenere frasi che promettevano di trasformarsi in una storia d'amore duratura, ma che si sono presto scontrate con la realtà. E il mondo del web non sembra aver intenzione di perdonarlo, ricoprendolo di insulti. Sotto il suo ultimo post, infatti, la maggior parte dei commenti riporta la frase di Ginevra e una lunga serie di commenti colmi d'odio.

I commenti

Molti utenti, i più «soft», lo definiscono un pagliaccio e un falso. Ma c'è anche chi calca la mano maggiormente: «Auguro a tua figlia di non trovare mai un uomo come te», recita un'utente indignata. Fino ad arrivare a chi arriva perfino ad augurare la morte. E lui che, probabilmente, aveva già immaginato a una tale reazione nella didascalia scrive: «Libero da qualsiasi giudizio». Ma il bell'Antonino forse non avrebbe mai pensato di diventare vittima anche di body shaming.

Quanto mi fa ridere sta foto sapendo ora che è alto 1.60 pic.twitter.com/WUiBKgpGgk — creestina (@creeestina) March 17, 2023

«Nano»

Il mondo del web è davvero inferocito per il comportamento di Antonino Spinalbese. E la discussione sul suo conto si sposta anche su Twitter, la piattaforma più amata dagli italiani durante le dirette del Grande Fratello Vip. Molti utenti, prendendo spunto dall'ultimo scatto pubblicato in cui la prospettiva inganna, additano Antonino di essere molto basso. «È alto 1,60», cinguettano. Il problema è che l'ex hair stylist è alto 1 metro e 87 centimetri... Un'offesa, dunque, che non tocca più tanto il protagonista. Sempre che le altre lo tocchino...

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 18:27

