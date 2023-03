Pio e Amedeo, morto Gildo D'Antini (papà di Pio): «Hai smesso di soffrire, da oggi noi tutti avremo un angelo che ci proteggerà»

di Redazione Web

È morto Gildo D'Antini, il papà di Pio D'Antini, comico pugliese del duo "Pio e Amedeo", che tornerà in onda venerdì 24 marzo con la nuova stagione di “Felicissima Sera” mentre, questa sera, sarà ospite della prima puntata del Serale di Amici 22.

Pio D'Antini e la foto su Instagram

Con una tenera foto di famiglia e un lungo post, Pio D’Antini ha annunciato la morte di papà Gildo a cui era molto legato.

Non si sa con precisione cosa abbia causato la scomparsa del papà di Pio che, nel toccante messaggio d’addio, si limita a scrivere: «Ciao amore mio... hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei solo dirti grazie...».

