Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata: Gianpaolo lascia Martina

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultima puntata diquesta sera in diretta su canale 5.condurrà i telespettatori nel viaggio dei sentimenti campione di ascolti. Dopo 21 giorni nel villaggio dei single è arrivato il momento della resa dei conti. Lunedì è rimasto in sospeso il falò di confronto traI due si sono rinfacciati le rispettive mancanze, ma durante il litigio Martina chiama il fidanzato Andrea, Gianpaolo furioso lascia il falò, Martina lo rincorre. Stando alle indiscrezioni degli ulltimi minuti, martina convince Gianpaolo a tornare indietro, ma per poco. Filippo gli mostrerà il video in cui la sua fidanzata bacia il single Andrea e deciderà quindi di abbandonare definitivamente la trasmissione. Nessun lieto fine dunque, anche se per Martina al villaggio ad aspettarla c'è il suo nuovo possibile amore.