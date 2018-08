Temptation Island, Michael De Giorgio e quello strano post su Instagram. Ha fatto pace con Lara?

Temptation Island, Michael cade nella trappola di Lara e confessa: «Mi fa comodo perchè mi guarda i cani»​

è uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione diin onda questa sera su canale 5. Il fidanzato, e forse ex di, durante il docureality ha sempre avuto parole poco rispettose, e nella puntata precedente credendo di non essere ripreso, ha ammesso di voler fare la finta vittima per far ricadere le colpe della fine della sua storia solo su Lara.Negli ultimi giorni sul suo account Instagram, sta pubblicato diversi post corredati di citazioni colte come quella di A. Pope: "Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di ammettere che ha sbagliato, che non è altro che dire … che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri". Oppure di Henry Ford: "Quando tutto sembra esserti contro,ricorda che l' aereo decolla controvento".Segno che qualcosa in lui è cambiato? Dopo essersi rivisto avrà cvapito i suoi errori e fatto pace con Lara? Oppure è l'ennesima manovra di chi pensa di essere "il più furbo di tutti", come ha ammesso lunedì scorso mentre si confidava con la sua tentatrice.