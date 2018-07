Temptation Island, Giada e Francesco non si lasciano: «Siamo più innamorati di prima»

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La differenza d'età frasi fa sempre priù evidente. Martina, in particolare aha trovato inuna persona speciale. Tra loro l'intesa è fortissima. Anche Gianpaolo sta raggiungendo una nuova consapevolezza: "Mi stai facendo capire chi sono - dice alla single Martina - cosa voglio da una donna, sono più felice oggi che ieri".Al falò delle fidanzate Martina vede i video del suo fidanzato particolarmente vicino alla sua tentatrice: "Lo vedo stare bene con una persona comletamente diversa da me. Mi sembra più sincero con lei, forse abbiamo voluto portare la nostra storia troppo avanti, però mi rendo conto che lui ha bisogno di altro. Non è colpa di nessuno, ma ora lo vedo che sta bene. Ho sperato in un cambiamento e in una maturazione più veloce, ma più vedo video più mi rendo conto di volere altro. Mi aspettavo che mi dimostrasse la sua maturità. Non parla mai di me. Pensavo di entrare qui e di vivermi la cosa diversamente, qui ho incontrato una persona che non nego mi fa effetto, ma non mi sono mai spinta oltre. Andrew è il prototipo della persona che vorrei accanto".Tornata al villaggio Martina si sfoga con le altre fidanzate: "Mi faccio un week end con Andrea e non me ne frega più niente. Per me è finita". Poi cerca conforto tra le braccia di Andrew.E' il momento di Gianpaolo, che al falò dei fidanzati vede i video i cui Martina non fa che adulare Andrea. "Ha una pessima considerazione di me - replica Gianpaolo - mi perde se mi mette a confronto con un altro. Se ti piace un altro prendi la valigia e vattene". C'è ancora un altro video: "Mi dispiace che non riesca a fermarsi, non capisco perchè non chiede un confronto visto che prova qualcosa per questo ragazzo, sono felice per lei, se aspirava a questo, allora meglio anche per me. Non sono arrabbiato, non sono felice. Sono deluso. Io mi ero innamorato di quello sguardo, ora lei lo ha regalato a qualcun altro". Continuano i video, Martina è in esterna con Andrew i due si avvicinano pericolosamente. "Spero sia l'ultimo video, non riuscirei a vederne un altro. Non ha rispetto nè per la sua nè per la mia di famiglia. Non è una vera donna. Ho conosciuto ventenni molto più mature di lei. Ha cancellato con uno sguardo i nostri 5 anni insieme. Le donne della mia vita sono mia mamma e mia nonna, le lacrime da qui non escono. Senza di lei mi sento un uomo. Ho voglia di rinascere, non mi pento nemmeno un giorno di questi anni insieme, ma per me non è la fine, ma un nuovo inizio". Martina si sente libera di vivere il week end da sogno con Andrew che le dice di desiderare un bacio. Tanti i momenti di tenerezza insieme, tra un tuffo e un aperitivo si coccolano, si abbracciano, confessano i loro desideri. Sono sempre più vicini, cercano di nascondersi dalle telecamere finchè scatta il fatidico bacio.Week end anche per Gianpaolo: "era tanto tempo che non mi divertivo così", confessa.artina torna al villaggio con le idee più chiare e chiede falò di confronto immediato: "So quello che voglio e che è giusto per me". "Ho deciso di andare via prima perchè ora non è più un gioco - spiega Martina - Più vedevo video tuoi, più speravo di vedere in te qualcosa. Non mi meritavo di vederti mano nella mano con un'altra persona, non ho visto la voglia di stare con me. Nell'ultima settimana mi sono lasciata andare anche io. Mi sono resa conto che vogliamo delle cose diverse". "La prima settimana mi sono divertito - ammette Gianpaolo - non ho mai guardato nessuna come guardo te, ma non ho mai messo in dubbio quello che sei per me, l'amore nei tuoi confronti. Non ho guardato mai nessuno come hai guardato tu quel ragazzo".Durante il litigio Martina chiama per sbaglio Gianpaolo Andrea, Gianpaolo furioso lascia il falò, Martina lo rincorre. La puntata termina così, dobbiamo aspettare mercoledì per capire come andrà a finire.