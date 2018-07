Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

se tre coppie hanno deciso di proseguire il loro viaggio da separati, pernella puntata del 30 luglio è arrivato il momento del falò di confronto. Segui il live su Leggo.it Durante la permanenza nel villagio dei fidanzati, Francesco ha raggiunto nuove consapevolezze, anche grazie alla tentatrice : "ora so di poter essere libero di scegliere ed essere felice". Dopo aver visto i filmati Giada chiede un confronto immediato: "Lui si sente tanto forte perchè è tanto debole": Questa è la spiegazione di Giada quando Filippo le chiede il motivo di questo falò. Francesco arriva a passo svelto e sicuro e prende subito parola: "QUesto confronto lo faccio per me stesso e non perchè me lo hai chiesto tu. Io lì dentro ho trovato quel me stesso che ho messo da parte in tutti questi anni e che ci ha portati a questo punto. Con i tuoi atteggiamenti hai distrutto la mia autostima, ho sempre pensato di avare davanti la donna migliore del mondo mi ha offuscato la vista. Mi sono dimenticato di vivere la mia vita.Hai usato le mie debolezze contro di me". Francesco è un fiume in piena, non fa parlare Giada: "per 10 anni ti ho sentito mia solo quando ti ho partata a letto.". Finalmente è il turno di Giada che però ha un crollo e scoppia in lacrime: "inizialmente ero arrabbiata con te, poi ho iniziato a capire tante cose. Facevo fatica ad esprimere i miei sentimenti, ma voglio dirti che sono orgogliosa di te, faccio fatica anche adesso. Mi sei mancato, ma ho capito di essere forte perchè c'eri tu. Voglio renderti felice. Non voglio buttare via la nostra storia". Dopo lo sfogo di entrambi Francesco prende Giada e la bacia: "ora andiamo via che dobbiamo fare tante cose insieme". Domanda di rito di filippo: "Decidete di tornare insieme o da separati?". "Non posso essere più innamorato di così", risponde Francesco. "Ora siamo più innamorati e più consapevoli" conclude Giada.