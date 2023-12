Simona Marchini, il racconto choc: «Io come Ilary Blasi. Il mio "numero 10" mi ha tradita dopo l'ennesimo aborto, al quinto mese, ero devastata»

di Dajana Mrruku

Simona Marchini ha raccontato di aver guardato Unica, il documentario su Netflix di Ilary Blasi dove la conduttrice dell'Isola dei Famosi raccontava nel dettaglio cosa è successo e la fine del matrimonio con Francesco Totti, ex capitano e numero 10 della Roma. Simona ha vissuto una storia molto simile a Ilary, anche lei legata al numero 10 della Roma di qualche anno prima, Ciccio Cordova, e sposati nella chiesa dell'Ara Coeli, proprio come Totti e Ilary.

Andiamo a leggere che cosa ha rivelato nella recente intervista a Repubblica.

Simona Marchini, il tradimento di Ciccio Cordova

Simona Cordova ha raccontato di aver scoperto il tradimento di Ciccio Cordova solo dopo l'aborto, l'ennesimo, al quinto mese di gravidanza, proprio con una ragazza che abitava nel loro stesso palazzo, al piano di sopra: «Mi tradì con una persona amica di famiglia, che abitava persino nello stesso palazzo nostro, al piano di sopra. E che come accade spesso in queste cose, con me faceva pure l’amica. Quando lo scoprii fu terribile… perché stavo attraversando un momento dolorosissimo, avevo perso un altro bambino al quinto mese, cinque aborti spontanei ho avuto in vita mia… E poi fu terribile perché avevo sempre pensato che il nostro fosse un grande amore.

Il consiglio a Ilary Blasi

Simona Marchini ha voluto dare un consiglio spassionato a Ilary Blasi: «Le consiglio di perdonare. Io ci ho messo un po’, ma il perdono ti libera. Ti dà la possibilità di distaccarti e di essere più generosa verso te stessa. Io a Ciccio ancora voglio bene, nonostante tutto, e poi come diceva mio padre ‘certi amori non li cancelli’».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA