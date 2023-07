Gf Vip, Pier Silvio ha le idee chiare: «Niente influencer né star di OnlyFans». Cambio di rotta contro il trash?

di Redazione web

In questi giorni si sta cercando di delineare un papabile cast pronto per partire da settembre alla volta della nuova edizione del Grande Fratello che quest'anno sarà in versione "mix". I concorrenti saranno sia vip che nip, personaggi dello spettacolo e sconosciuti, e gli autori hanno ricevuto direttive molto specifiche sulla scelta dei protagonisti che dovranno cercare di rilanciare il programma di Alfonso Signorini, giunto ormai alla sua ottava edizione. L'ultimo anno è stato molto difficile per il reality show che ha subito un forte calo di ascolti, dovuto anche a situazioni molto spiacevoli che hanno lasciato interdetti gli spettatori e hanno preferito cambiare canale. Quest'anno la Mediaset vuole proporre un'edizione molto meno trash e lontana dagli eccessi vari. Pier Silvio Berlusconi avrebbe già bocciato la prima lista di possibili concorrenti, la linea contro il trash si fa sempre più dura. Andiamo a scoprire le due principali regole che gli autori e Alfonso Signorini devono tenere bene a mente.

Gerry Scotti: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset? Inspiegabile. Bonolis non lascerà mai la tv»

Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi boccia la (prima) lista di concorrenti: gli esclusi «troppo trash»

Pier Silvio Berlusconi sta cercando di "ripulire" i programmi della Mediaset dal trash e dagli eccessi che lo hanno popolato negli ultimi anni. Una delle sue principali azioni è stata quella di mettere un freno ad alcuni personaggi in procinto di entrare nella Casa del Grande Fratello. L'ad di Mediaset avrebbe esplicitamente detto di no a due categorie di personaggi: influencer e Onlyfans. Il cambio di rotta del reality show è molto drastico, e Pier Silvio ha detto: «Ci sono limiti che non vanno superati… Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi».

Come sarà il nuovo Grande Fratello? Alfonso Signorini riuscirà comunque ad inserire qualche influencer nella rosa dei concorrenti? C'è da dire che negli ultimi anni la maggior parte dei concorrenti erano influencer e alcuni ci hanno regalato le migliori edizioni. I fan del programma non sanno ancora bene come reagire a tutti questi cambiamenti, non ci resta che aspettare settembre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA