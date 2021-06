La Pfm contro la serie su Alfredino Rampi: «No a “Impressioni di settembre” su quelle immagini»

La Pfm si dissocia con la scelta di utilizzare "Impressione di Settembre" per la serie Tv dedicata alla tragedia di Vermicino di Sky. "Con la presenta nota informativa - si legge - , PFM-Premiata Forneria Marconi si dissocia dalla scelta di sincronizzare il brano "Impressioni di settembre" sulle drammatiche immagini del film che racconta la triste storia di Alfredino Rampi.





La musica ed il testo del brano rappresentano infatti un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino.



Alfredino Rampi è un bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi, che abbiamo seguito in TV quella notte terribile.



La sua tragica scomparsa ha scosso l'intera Nazione.



Per queste ragioni, reputiamo che il brano non sia adatto a quelle immagini di dolore.



PFM è stata avvertita di questa scelta senza potere intervenire, in quanto non ha i diritti di sfruttamento commerciale di "Impressioni di settembre"



Con ogni più ampia riserva



PFM-Premiata Forneria Marconi (formazione 1971)

