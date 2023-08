Paolo Noise, caduta rovinosa dal palco: l'inconveniente durante il tour

Paolo Noise è sicuramente stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Lo speaker radiofonico insieme a Marco Mazzoli ha rubato il cuore degli italiani e, adesso, si gode quella notorietà ancor più conclamata in giro per il Paese.

Dal 10 agosto, infatti, è partito il suo tour in giro per l'Italia e tra le tappe che sicuramente ricorderà meglio, soprattutto per il dolore provato, c'è sicuramente quella di Miggiano, in provincia di Lecce. La caduta rovinosa sul palco, infatti, è diventata subito virale.

Paolo Noise, il malore: «Attacco ischemico per un intruglio bevuto all'Isola dei famosi. Temevo di rimanere paralizzato, poi il panico»

Marco Mazzoli, la verità dopo l'Isola dei Famosi: «Ecco perché ho vinto»

Paolo Noise: la caduta

Era uno dei candidati alla vittoria finale del reality show condotto da Ilary Blasi, ma un malore improvviso gli ha negato la gioia.

E il suo tour in giro per l'Italia sta riscuotendo un grande successo. Piazze gremite, musiche e tanta simpatia lo accompagnano in un tour che proseguirà fino a dicembre.

Ma la tappa di Miggiano se la ricorderà a lungo. Un video che sta diventando virale sui social, mostra come Paolo Noise stia per dare inizio alla festa quando, probabilmente a causa del pavimento scivoloso del palco, cade a terra gelando il pubblico.

Fortunatamente niente di grave. Un piccolo incidente di percorso che una volta risolto non ha impedito a Paolo Noise di intrattenere i suoi tanti fan.

