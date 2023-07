Marco Mazzoli, la verità dopo l'Isola dei Famosi: «Ecco perché ho vinto»

di Redazione Web

Marco Mazzoli, vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, nelle ultime ore, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dagli utenti sul web a proposito della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Una chiacchiera sincera e spontanea quella dell'ex naufrago.

«Ho partecipato, non per mio volere ma per volere di Paolo Noise - ha spiegato Marco Mazzoli -. L'anno scorso hanno insistito per farci fare l'Isola dei Famosi ma ho rifiutato. Quest'anno non l'ho potuto evitare». Ma procediamo con ordine.

Marco Mazzoli, malore in diretta radio a Lo Zoo 105: «Non ho mai provato un dolore così forte in vita mia»

Marco Mazzoli: «Mi rompevo i cog****i tutto il giorno, non lo rifarei mai più. Ho sofferto come un cane»

Marco Mazzoli ha risposto agli hater che continuano a definirlo «parac**ato». «In realtà non c'è niente di finto - ha spiegato Marco Mazzoli nel video pubblicato sul suo profilo Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Non farò altri reality. Ma che senso avrebbe, cosa può fregare alla Mediaset di avere un suo dipendente? Io non lavoro per loro ma per una società americana. Io ho fatto veramente di tutto per andarmene dal programma. L'unico motivo per il quale non mi facevano uscire era perché io e Paolo stavamo portando tanti nuovi ascoltatori attraverso il nostro programma radiofonico, che ha una fanbase di circa 4milioni di persone».

I problemi psicologici

«Ci sono stati dei problemi psicologici - ha spiegato Marco Mazzoli -. Poi, io e tanti altri abbiamo sofferto di pressione bassa: massima 90 e minima 60. Ero praticamente un palloncino sgonfio e facevo fatica a portare dietro il mio corpo. Il fatto che io abbia perso 16 kg dimostra che non ti regalano niente sull'isola».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA