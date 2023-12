Paola e Chiara a Domenica In, la battuta di Mara Venier: «Ma come sei sexy... l'occhio cade sempre lì»

di Redazione web

Nella puntata più natalizia dell'anno di Domenica In, ovvero quella odierna, 24 dicembre, Mara Venier ha accolto nel suo salotto vari ospiti tra cui anche Paola e Chiara che hanno cantato due brani. Le sorelle più famose della musica italiana si sono scambiate gli auguri di Natale con la conduttrice veneta che ha fatto una battuta simpatica sul decollette di Paola Iezzi. Ecco cos'è successo.

La battuta di Mara Venier a Paola Iezzi

Non appena Paola e Chiara Iezzi hanno finito la loro esibizione natalizia, sono state raggiunte al centro dello studio da Mara Venier che ha detto: «Mi fa davvero piacere avervi qui con me oggi, buon Natale ragazze!». Poi, la conduttrice ha aggiunto: «Ma stasera che fate? State in famiglia per la Vigilia immagino», quindi, le due hanno risposto: «Sì sì, esatto, staremo in famiglia, magari non ci abbuffiamo troppo perché ci teniamo pronte per domani». Mara, allora, rivolgendosi a Paola ha detto: «Beh vabbè, ma voi siete magrissime, a parte insomma, tutto questo ben di Dio... ma come sei sexy». La cantante, sorridendo imbarazzata si è rivolta alla padrona di casa parlando della sorella: «Anche Chiara è sexy» e Mara Venier le ha risposto: «Certo! Ma da lei si vede e non si vede, da te l'occhio cade sempre lì». Il siparietto si è concluso tra le risate di tutte e tre.

Paola Iezzi... fuori di seno

Proprio qualche giorno fa, il selfie di Amadeus con i conduttori di Prima Sanremo (Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras) era diventato virale sui social perché la scollatura di Paola non ha lasciato nulla all'immaginazione: piegandosi, infatti, il vestito le si è spostato svelando il capezzolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA