Belen, tutto pronto per il ritorno in tv con Mara Venier (passa alla Rai?): la cena prima di Domenica In

Mara Venier, nella puntata di oggi, domenica 3 dicembre, intervisterà anche Belen Rodriguez che, dopo diverso tempo lontana dalla televisione, ha deciso di raccontare a lei questo periodo della sua vita e, magari, anche come ha superato la separazione da Stefano De Martino e ritrovato l'amore con Elio Lorenzoni. In molti si sono chiesti se il fatto che Belen vada proprio da Zia Mara non sia un segnale di un suo ritorno sul piccolo schermo, magari proprio in Rai.

L'amicizia con Mara Venier

Non è un mistero che Mara Venier e Belen Rodriguez siano amiche da diverso tempo e, ogni volta che la showgirl argentina ha voluto dare qualche notizia importante che la riguardasse da vicino, il primo salotto in cui si recata è sempre stato quello di Domenica In. Oggi, dopo un'estate a dir poco piena di emozioni positive e negative, Belen racconterà il suo stato d'animo, la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, il suo allontanamento dalla televisione, il periodo buio in cui si è rifugiata in una clinica privata a Padova e, poi, ovviamente, la sua storia d'amore con Elio Lorenzoni grazie al quale ha ritrovato il sorriso. Nelle sue ultime storie Instagram, Mara ha pubblicato una foto in cui abbraccia Belen che fa un'espressione buffa e ha scritto: «A domani belli».

Belen Rodriguez sui social

Belen Rodriguez è quindi pronta a raccontarsi tra gioie e dolori vissuti negli ultimi tempi. In questo modo, forse, la showgirl argentina potrà farsi capire meglio anche dagli utenti social che condannano qualsiasi cosa lei faccia, specie, quando mostra i suoi sentimenti per il nuovo compagno.

