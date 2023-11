Belen, Elio la presenta alla famiglia: la tenera foto con la mamma del futuro marito. «La suocera più bella del mondo»

di Redazione web

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrano essere più innamorati che mai e non mancano di dimostrarselo anche sui social. Nonostante, l'imprenditore bresciano sia molto più riservato della showgirl argentina, molto spesso appare nelle sue foto o nei suoi post Instagram. Inoltre, nelle scorse ore, Belen ha anche pubblicato uno scatto con la mamma del compagno che lei descrive come la "suocera più bella del mondo".

La storia Instagram di Belen

Belen Rodriguez, come da lei dichiarato in varie interviste, ama trascorrere il tempo in famiglia tra passeggiate, pranzi e chiacchierate. La domenica appena passata, la showgirl se l'è goduta con la famiglia di Elio Lorenzoni e, a prova di ciò, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui, abbracciata alla mamma del compagno, passeggia in un bel giardino che porta i colori dell'autunno. La showgirl, a corredo dell'immagine, ha scritto: «La suocera più bella del mondo». La signora dal braccio intorno alla vita di Belen, sembra essere contenta della sua relazione con il figlio Elio Lorenzoni.

La coppia è da poco tornata da una vacanza da sogno alle Maldive dove ci sarebbe anche stata una proposta di matrimonio sulla quale, tuttavia, i diretti interessati non si sono mai espressi apertamente. Belen aveva postato uno scatto con un anello all'anulare sinistro e la didascalia "Sì" che non lasciava spazio a dubbi ma, qualche giorno dopo, aveva cambiato la posizione dell'anello, indossandolo sulla mano destra.

I commenti dei fan

Belen, ultimamente, è più volte stata attaccata sui social per la sua relazione con Elio Lorenzoni che in tanti hanno definito come "l'ennesima storia". Inoltre, nelle varie fanpage, alcuni utenti fanno notare come la frase nei confronti della suocera, in un certo senso, manchi di rispetto alle ex suocere ovvero le mamme di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese dai quali Belen ha avuto i suoi bambini, Santiago e Luna Marì.

