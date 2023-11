Belen ed Elio più felici che mai alle Maldive: «Aspettiamo il post sulla gravidanza»

di Redazione web

Belen Rodriguez e il compagno Elio Lorenzoni stanno trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive. La showgirl argentina, ogni giorno, posta foto e video del suo soggiorno d'amore con il fidanzato che le avrebbe anche chiesto di sposarlo. I fan di Belen apprezzano molto il fatto che stia tornando a sorridere accanto all'imprenditore e qualcuno di loro è già pronto per l'annuncio di una nuova gravidanza.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

Belen ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui fotografa delle polaroid che ritraggono lei ed Elio Lorenzoni mentre escono dall'acqua dopo un bagno o mentre passeggiano sulla spiaggia. A corredo degli scatti, la mamma di Santiago e Luna Marì ha scritto semplicemente: «Con te».

Ai follower di Belen è piaicuto molto il post, tanto che in tantissimi hanno lasciato like e commenti.

Qualcuno ha scritto: «Siete davvero stupendi», «Sono felice che Elio sia riuscito a farti tornare a sorridere ed essere felice» oppure ancora «Adesso, aspettiamo solo il post sulla gravidanza». Tuttavia, non sono mancati i commenti e le critiche negative, del tipo: «Ma posso dire una cosa ad alta voce? Ma che fosso ha scansato De Martino? Grandissimo Stefano!» oppure «La prima foto dentro a quella specie di dondolo, l'aveva fatta anche con Spinalbese... ridicoli».

Belen sexy alle Maldive, i social smorzano l'entusiasmo: «Ma Elio non ha capito niente di lei dalle storie passate?»

Belen e l'amore

Nonostante le tante critiche che Belen Rodriguez riceve dagli hater, lei continua a mostrare il suo amore per Elio Lorenzoni che, oltre ad averla aiutata in un momento difficile, è anche il suo "complice" in tutto ciò che fa.

