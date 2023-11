Belen pazza di Elio Lorenzoni, la dedica social al nuovo fidanzato. Poi la confessione: «Sono 12 anni che...»

di Redazione web

Belen Rodriguez sembra essere davvero felice accanto al suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. La showgirl argentina, anche grazie all'amore dell'imprenditore bresciano, sta superando il delicato periodo sopraggiunto dopo la separazione da Stefano De Martino che avrebbe causato molto dolore e delusione nel suo cuore. Proprio nel suo ultimo post Instagram, Belen ha voluto far sapere (ancora una volta) al suo compagno, quanto ci tenga a lui per poi chiarire ai fan: «Lo conosco da 12 anni, ma...».

Il post Instagram di Belen

Belen Rodriguez è sempre stata molto trasparente sui social e con i suoi fan e non si è mai preoccupata troppo del giudizio altrui. Proprio per questo, quando ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni lo ha fatto tramite un post in cui i due sono a una festa con vari amici: entrambi vestiti di bianco e molto sorridenti.

Oggi, 2 novembre, Belen ha voluto dedicare la stessa foto al compagno, aggiungendo, poi, un collage che mostra tutti gli scatti in cui Elio era presente e che lei ricorda con piacere. La didascalia è molto semplice, recita: «Love U» ovvero «Ti amo». Poi la verità sulla loro relazione.

La verità sulla loro relazione

«Diciamo che lo conosco da tempo, 12 anni - ha scritto la showgirl nei commenti rispondendo alle curiosità dei fan -. Ma non c'è mai stato niente. Lo vedevo come un amico e poi già gli volevo bene e sai, dal volersi bene all'amarsi, quando c'è una bella amicizia, si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi».

I commenti dei fan

Il post di Belen Rodriguez ha riscosso molto successo tra i suoi fan che sono molto contenti di vederla sorridere di nuovo. Qualcuno, però, ha criticato molto l'ostentazione dei sentimenti e ha scritto: «Sì, anche meno, però, perché non hai 15 anni», «Come fai a innamorarti così velocemente degli uomini? Per me bisognerebbe dare più importanza all'amore» oppure «Che pa*** abbiamo capito che lo ami, cambia musica».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 17:33

