Belen dal dentista, l'errore ortografico non sfugge ai fan: «Atessa». Cosa voleva scrivere

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo di rinascita nella sua vita. Dopo, l'ennesima separazione da Stefano De Martino (avvenuta l'estate scorsa), l'incontro con il nuovo amore Elio Lorenzoni e alcuni giorni trascorsi in una clinica di Padova, la showgirl argentina sembrerebbe un po' più serena e tranquilla, come mostrano le foto scattate in montagna che ha postato sul proprio profilo Instagram. Belen, però, riesce sempre, in qualche modo, ad attirare l'attenzione dei fan e, questa volta, ci è riuscita commettendo un errore ortografico.

Belen con Elio Lorenzoni in montagna, spunta una frecciatina social: è rivolta a Stefano De Martino?

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Dopo alcuni giorni di amore e relax trascorsi in montagna insieme al suo Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è tornata in città. A Milano, ha portato a termine alcuni impegni di lavoro e, poi, si è concentrata su vari trattamenti che è solita svolgere. Ad esempio, in una delle ultime storie, la showgirl argentina è stesa su un lettino di una clinica di bellezza oppure, nel video successivo, si trova dal parrucchiere. Questa mattina, martedì 31 ottobre, tocca, invece, al dentista e, quindi ecco Belen in sala di attesa con tutto l'occorrente per i suoi denti perfetti.

Un dettaglio, però, ha attirato l'attenzione dei suoi fan: l'errore ortografico commesso nella parola scritta all'interno della storia. Belen, infatti, scrive: «Atessa», invece di "attesa". In molti, tuttavia, si sono chiesti se il termine fosse stato scritto male di proposito o per distrazione. Non sarebbe, infatti, la prima volta che la showgirl viene "ripresa" dai suoi follower.

Gli errori di Belen su Instagram

Una "t" in meno e una "s" in più, oppure il verbo avere coniugato alla terza persona singolare ma senza la lettera "h". Belen, a volte, commette alcuni errori ortografici e grammaticali che i follower o gli hater non le perdonano e lei, senza scomporsi troppo, corregge subito.

