Belen a cena con Elio e Santiago e Luna Marì. I fan la bacchettano: «Ai bambini basta una pizza per essere contenti, non serve il ristorante di lusso»

Belen Rodriguez, in quest'ultimo periodo, è stata spesso al centro del gossip per l'ennesima separazione da Stefano De Martino e per i presunti tradimenti di lui. La showgirl argentina ha, inoltre, un nuovo compagno, l'imprenditore Elio Lorenzoni che sembra avere riportato il sorriso sul suo volto. Nei giorni scorsi, poi, Belen ha deciso di prendersi un momento di pausa dai social e si è recata in una clinica privata a Padova per cercare di ricaricarsi. Ritornata a Milano, eccola a cena con Elio e i suoi bambini, Santiago e Luna Marì.

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra di essere in un ristorante di lusso insieme al compagno Elio Lorenzoni che è seduto alla sua destra, mentre, alla sua sinistra c'è la piccola Luna Marì intenta a mangiare delle patatine fritte con la maionese. Davanti a lei, il figlio più grande, Santiago che assapora un pezzo di formaggio e poi dice: «È buonissimo».

Belen, ogni volta che è con i suoi bambini, è la donna più felice del mondo e, sicuramente, loro la stanno aiutando a superare il periodo difficile che sta vivendo. I fan, che pochi giorni fa le avevano mostrato solidarietà perché era in clinica, hanno commentato l'ultimo post che mostra Santiago e Luna Marì e la cui didascalia recita: «Mamma mia», con frasi del tipo: «Ai bambini basta anche una semplice pizza per essere contenti, non serve il ristorante di lusso».

Belen e il silenzio social

Belen Rodriguez, dopo un silenzio social durato qualche giorno, è tornata molto attiva su Instagram dove, spesso, posta storie per mostrare dove si trova, con chi e che cosa sta preparando da mangiare o cosa indossa per una passeggiata in montagna.

