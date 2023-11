Stefano De Martino a Londra con Santiago: «Mentre la mamma fa la sciocchina alle Maldive»

di Redazione web

Stefano De Martino è spesso al centro del gossip soprattutto per la sua lunga e travagliata storia d'amore con Belen Rodriguez e per le tante separazioni che ci sono state. In questo momento, però, il ballerino vuole pensare solo ai suoi progetti di lavoro e al bene di suo figlio Santiago. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax e divertimento a Londra e Stefano sta pubblicando tutto sui social: i fan hanno molto apprezzato il post ma hanno stroncato il comportamento di Belen.

Il post Instagram di Stefano De Martino

Stefano De Martino non ha mai nascosto che la persona più importante della sua vita è il figlio Santiago e che per lui farebbe di tutto. Nelle scorse ore, i due hanno deciso di partire per Londra dove stanno trascorrendo qualche giorno in tranquillità. Il conduttore napoletano ha pubblicato su Instagram una serie di foto che ritraggono momenti simpatici con il suo bambino e i fan hanno molto apprezzato. Alcuni hater, però, si sono scagliati contro Belen in modo davvero brusco: «Mentre la mamma fa la sciocchina alle Maldive, tu dimostri di essere un bravo papà», «Poi si chiedono perché le coppie non durino...notate la differenza tra le due persone. Stefano sei meraviglioso in tutto ciò che fai, complimenti» oppure «Tu non ti metti mai in vetrina e non fai nemmeno circo, bravo, continua così».

Belen alle Maldive

Intanto, Belen Rodriguez sta trascorrendo dei giorni di relax alle Maldive. Nel luogo paradisiaco, il compagno Elio Lorenzoni dovrebbe averle chiesto di sposarlo e, infatti, la showgirl argentina ha pubblicato una foto in cui mostra l'anello e scrive semplicemente: «Sì».

