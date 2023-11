Belen, il matrimonio con Elio Lorenzoni ora è un giallo: il dettaglio scoperto sull'anello

di Redazione web

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza, relax e amore in un resort esclusivo alle Maldive. La showgirl argentina sta raccontando ai suoi follower come trascorre le giornate, tramite post, storie e reel che pubblica su Instagram. Uno degli scatti che più ha fatto parlare, è stato quello che ritrae la mano sinistra di Belen che nell'anulare indossa un grosso anello. Proprio la posizione del gioiello, nelle ultime foto, ha suscitato qualche dubbio.

L'anello di Belen

Si sposa o non si sposa? È questo il dilemma dei fan di Belen Rodriguez che, fino a qualche giorno fa, erano sicuri che la showgirl sarebbe convolata a nozze con il suo Elio Lorenzoni, vista la foto con anello e didascalia con un "sì" a caratteri cubitali, ma che ora si chiedono se non sia stata tutta un'illusione. Infatti, in una delle ultime serie di foto pubblicate sui social, Belen indossa sempre lo stesso anello ma nella mano destra e lo porta al dito medio.

La storia d'amore con Elio Lorenzoni

Nonostante la posizione dell'anello abbia fatto impensierire i fan di Belen, la maggior parte di loro è sicura che Elio Lorenzoni la porterà all'altare: la showgirl è, infatti, tornata a sorridere anche grazie al suo amore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 16:04

