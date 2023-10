Maria Teresa Ruta, infortunio a Tale e quale show: «Sostituita, ecco a chi ha passato il testimone»

di Redazione web

L'infortunio di Maria Teresa Ruta

TvBlog ha fatto sapere che Maria Teresa Ruta si sarebbe rotta una costola. L'infortunio non le avrebbe reso più possibile proseguire con le prove e per questo motivo non dovrebbe essere presente nella puntata del 20 ottobre. Al suo posto, invece, la figlia Guenda Goria.







Anche Amedeo Goria?

