Stefania Orlando, la dedica (musicale) all'anniversario di matrimonio dei genitori commuove tutti

di Redazione web

Stefania Orlando ha conquistato i fan con la sua voce all'anniversario di 60 anni di matrimonio dei genitori. La showgirl, infatti, ha condiviso alcuni momenti di questa giornata con i fan. Un appuntamento indimenticabile per la sua famiglia che ha fatto sì che venisse, in qualche modo, immortalato con una dedica particolare da parte del papà di Stefania Orlando nei confronti della mamma.

Stefania Orlando e la dedica del papà

«Sapessi Annamaria - ha iniziato il papà della showgirl dedicando una poesia dolcissima alla sua amata - vorrei come far gioco, penetrare il mistero del tuo sguardo svelandone i segreti a poco a poco e poi affidarli al vento di levante in questa notte di luna calante. Vorrei, amica mia come vorrei, che con un tocco di magia abbandonasse la tua malinconia...».

Stefania Orlando 'cantante'

La showgirl ha commosso il web con queste immagini che hanno rappresentato una toccante scena d'amore familiare.

«Buon inizio settimana amiche e amici, vi ho messo un po’ di foto della bellissima giornata di ieri, abbiamo festeggiato i 60 anni di matrimonio di mamma e papà ❤️ ho pure cantato!!», ha scritto la showgirl su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 16:18

