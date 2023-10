Maria Teresa Ruta in lacrime a Citofonare Rai2: «Siamo arrivate fino alla fine insieme, l'ha fatto per me»

di Redazione web

Maria Teresa Ruta è stata ospite a Citofonare Rai2, da Paola Perego e Simona Ventura dove ha potuto ripercorrere tutta la sua carriera. La showgirl ha avuto moltissime avventure e negli ultimi anni ha prediletto in particolare i reality, partecipando prima a Pechino Express nel 2019 in Africa, che ha Paola Perego ritiene essere stato «uno dei più duri», vincendolo in coppia con Patrizia Rossetti e, l'anno successivo è diventata un'inquilina del Grande Fratello Vip, insieme alla figlia Guenda Goria.

Durante il video di una delle sue ultime avventure, Maria Teresa non è riuscita a trattenere le lacrime.

Tale e Quale, Maria Teresa Ruta dovrà interpretare Elettra Lamborghini: Ginevra è rimasta di sasso. Cosa è successo

Carlo Conti: «Con Tale e Quale Show riuniremo le famiglie. Tornare a Sanremo? Mai dire mai»

Durante la proiezione di alcune clip di Maria Teresa Ruta in Africa, affianco a Patrizia Rossetti, la showgirl non è riuscita a contenersi ed è scoppiata in lacrime.

«Patrizia è stata fondamentale per me in quel percorso. Non pensavamo di potercela fare, il nostro motto era "un'altra puntata e via", ma siamo arrivate fino alla fine insieme e abbiamo vinto. Ha fatto molta fatica e l'ha fatto solo per me, le devo tutto», ha rivelato Maria Teresa, mentre si asciugava le lacrime.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA