Mare Fuori, Maria Esposito replica al gossip su Massimiliano Caiazzo: «Leggo commenti stupidi». Lo sfogo sui social

di Redazione web

«Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo si frequentano?» Questa la domanda più gettonata sui social a cui l'attrice della serie televisiva di Rai2, Mare Fuori, ha voluto dare una risposta per mettere a tacere ogni dubbio. Da tempo, infatti, sui social corrono rumors riguardo un presunto flirt trai due attori - che nella serie interpretano Rosa Ricci e Carmine Di Salvo (inizialmente i due si odiano ma poi finiscono per innamorarsi follemente l’uno dell’altra) -.

Nella vita reale, tuttavia, Maria Esposito è impegnata con Antonio Orefice e Massimiliano Caiazzo è fidanzato con Elena D'Amario, ex ballerina di Amici. Un dettaglio che non è chiaro a molti e che ha sollevato diverse polemiche. Ma andiamo con ordine.

LDA, parodia di Mare Fuori con Fiorello a Viva Rai2: «Faccio i cd falsi di Gigi d'Alessio»

Mare Fuori 4: «A maggio iniziamo le riprese». Il regista Ivan Silvestrini mostra la bozza della sceneggiatura

Chiara Ferragni e Fedez in Mare Fuori: «Sembrate proprio...». La reazione esilarante sui social

Maria Esposito, cosa ha scritto

Tante voci girano sui social da quando la terza stagione di Mare Fuori è stata mandata in onda su Rai2. C'è chi insinua di una love story segreta tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo e chi ha addirittura pensato che il fidanzato dell'attrice sia così geloso da vietarle di condividere sui social foto con il collega della serie. Voci infondate che hanno trovato una spiegazione attarverso le parole di Maria Esposito.

L'attrice, in occasione della messa in onda della penultima puntata, ha scritto: «Vorrei ringraziarvi tutti, siete in tantissimi e questa cosa mi riempie di gioia, perché per la prima volta nella mia vita sto provando delle emozioni straordinarie grazie a voi», ha esordito la giovane attrice.

Poi continua: «In tutto questo bene c'è sempre un po' di male. Leggo messaggi e commenti abbastanza "stupidi", dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c'entra niente la mia vita privata con il mio essere un'attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi "stupidi" di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami, anche se magari non si vedono, sono così solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie. Chi circonda la mia vita posso garantirvi che mi supporta, mi sostiene e mi aiuta a credere nei miei sogni. Spero che dopo questo messaggio chiudiamo questa parentesi “inutile”», ha concluso così lo sfogo Maria Esposito, invitando i fan a non confondere tra vita professionale e privata, perché sono due cose «distinte e separate». E conclude: «Spero di essere stata capita, mi scuso per lo sfogo. Vi voglio bene».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA